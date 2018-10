Lavori in Viale Montegrappa, da venerdì scatta il divieto di transito

Importante novità viabilistica per chi percorre quotidianamente Viale Montegrappa, in questi giorni interessato da un intervento di riasfaltatura.

Al fine di garantire il regolare svolgimento della seconda fase dei lavori - in atto da questo lunedì - lungo la direttrice, dalle 8.30 alle 18 di venerdì 19 ottobre sarà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra corso Promessi Sposi e Via Tagliamento e nell'area di intersezione con Corso Promessi Sposi, limitatamente alla direttrice Via Tonale/Via Tagliamento, e nel tratto di Corso Promessi Sposi compreso tra via Martiri di Nassiriya e viale Montegrappa:

La terza e ultima fase dei lavori è prevista a seguire e comporterà dalle 14 di sabato 20 ottobre alle 12 di sabato 27 ottobre l'istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra Corso Promessi Sposi e via Tagliamento, limitatamente alla direttrice Tagliamento/Tonale. Sarà garantito l'accesso alla scuola, ai residenti e alle attività commerciali da Viale Redipuglia a Via Tonale:

«Creeremo le condizioni di sicurezza necessarie»

«I lavori di sistemazione e riasfaltarure di viale Montegrappa fanno parte del lotto che comprende anche via Grassi (intervento in esecuzione) e il tratto di Via Dei Pescatori che porta da Via Plava a Via Maggiore nel cuore del rione storico di Pescarenico, lungo il quale il porfido sostutirà l'attuale asfalto - commenta l'assessore alla Viabilità e alle manutenzioni del Comune di Lecco Corrado Valsecchi - Il cantiere allestito in viale Montegrappa si è reso necessario a fronte dei cedimenti e degli avvallamenti del fondo stradale realizzato oltre 10 anni fa e intende garantire le condizioni di sicurezza necessarie a un'arteria così importante e trafficata.

«Alla fine del mese - prosegue Valsecchi - partiranno anche i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce pedonali, linee laterali e divisorie, delimitazione degli stalli a parcheggio), che proseguiranno fino alla fine del 2018 e, ancor di più, nel 2019. Questi interventi saranno sospesi solamente nei periodi in cui le condizioni climatiche non permetteranno la loro esecuzione».