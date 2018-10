Asfaltatura in Viale Montegrappa, venerdì nero con code e disagi

Una giornata di disagi viabilistici in città a causa della riasfaltatura di Viale Montegrappa, che si concluderanno alle ore 18, quando la strada verrà riaperta.

Oggi, venerdì, dalle 8.30 è entrato in vigore il divieto di transito nel tratto compreso tra corso Promessi Sposi e Via Tagliamento e nell'area di intersezione con Corso Promessi Sposi, limitatamente alla direttrice Via Tonale/Via Tagliamento, e nel tratto di Corso Promessi Sposi compreso tra via Martiri di Nassiriya e viale Montegrappa.

“Il provvedimento ha tagliato in due un'area molto trafficata, congestionando la viabilità con ripercussioni serie su Corso Promessi Sposi e via Martiri di Nassirya.

«Si è trattato di sostenere disagi limitati a una sola giornata - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Corrado Valsecchi - Purtroppo non c'era alternativa: dovevano fare le guaine e l'asfalto. Però i lecchesi avranno un tratto di strada nuovo realizzato con criterio. Chi la percorre quotidianamente sa che l'asfalto, vecchio di dieci anni, era in condizioni pessime, con buche e avvallamenti pericolosi».