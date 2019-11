Lunedì si torna ad asfaltare in zona Rivabella, attenzione alle code

Possibili disagi lunedì prossimo 2 dicembre per opere di asfaltatura in via Brodolini, la strada tra Rivabella e il Bione. La chiusura di questa arteria ieri mattina, giovedì, aveva provocato lunghe code all'ora di punta, paralizzando il traffico a Vercurago e Calolzio, tra le accese critiche degli automobilisti e quella del sindaco Marco Ghezzi nei confronti delle scelte adottate dall'Amministrazione del capoluogo. Poco fa l'ufficio stampa del Comune di Lecco ha diffuso la consueta nota settimanale sui lavori programmati per gli otto giorni successivi, evidenziando la ripresa delle asfaltature dopo la sospensione di oggi.

Fra le modifiche alla viabilità della prossima settimana segnaliamo in maniera particolare la prosecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto in via Brodolini, a cura dell’Impresa Vitali Spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco, con conseguente divieto di accesso per i veicoli nella direttrice di marcia da piazza delle Nazioni a viale Don Ticozzi (provenienza Bergamo) dalle 9 alle 19 di lunedì 2 dicembre, nel tratto compreso tra l’intersezione di viale Brodolini con via Elettrochimica e l’incrocio rotatorio di viale Don Ticozzi e piazza delle Nazioni (incrocio rotatorio che rimane interamente percorribile). Tale tratto, secondo l’andamento del cantiere, sarà percorribile a senso unico di marcia nella direttrice da viale Don Ticozzi a piazza Delle Nazioni. Particolare attenzione anche in via Milazzo, nel tratto compreso tra via Seminario e via Pasubio , dove dalle 9 alle 18 dei giorni 3 e 4 dicembre sarà percorribile solo una corsia di marcia, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto a cura dell’Impresa Vitali Spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco.