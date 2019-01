Giovane studente lecchese premiato alla Camera dei Deputati

Un lecchese premiato alla Camera dei Deputati tra gli studenti più meritevoli dalla Fondazione Italia Usa e dal Centro Studi Comunicare l'Impresa.

Mattia Costadoni, 22enne di Rancio, laureato lo scorso luglio all'Università Bicocca di Milano in Economia e Amministrazione delle imprese, ha avuto l'onore e il piacere di essere selezionato - insieme a oltre 200 giovani laureati - per partecipare a un Master che costituisce un percorso formativo altamente qualificato, supportato dalle testimonianze di importanti professionisti e membri delle più alte istituzioni.

La premiazione si è svolta lunedì a mezzogiorno a Montecitorio. «Mi ha fatto molto piacere essere premiato in un simile contesto istituzionale - commenta Mattia - e potere aggiungere questa opportunità nel mio percorso di studi. Sono stato scelto come studente meritevole e contattato via mail dalla Fondazione Italia Usa che ha messo a disposizione una borsa di studio per frequentare il Master online Global Marketing Comunicazione & Made in Italy».

Il focus del percorso formativo è l'internazionalizzazione delle imprese. «Successivamente alle lezioni - prosegue il 22enne di Rancio - si svolgerà un project work con una società di alto livello partner della fondazione. Questo mi servirà come arricchimento in vista del futuro, poiché aspiro anche a lavorare per aziende del territorio che sono interessate a questi fenomeni di internazionalizzazione».

Un'ambizione per nulla infondata, visto che il nome di Mattia Costadoni - e degli altri ragazzi premiati alla Camera - rimarrà a disposizione della Fondazione Italia Usa e delle imprese come professionista accreditato.

