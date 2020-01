Aldi a Lecco, inaugurato il nuovo supermercato a "Le Piazze"

Aldi, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, porta la sua nuova spesa a Lecco e ieri, giovedì 30 gennaio, ha inaugurato un nuovo punto vendita in corso Carlo Alberto 120, presso il centro commerciale “Le Piazze”. Con 13 nuovi collaboratori, il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 20. Si estende su una superficie di vendita di oltre 1.000 metri quadrati all’interno del centro commerciale “Le Piazze”, e mette a disposizione dei propri clienti l’ampio parcheggio del centro commerciale stesso con 500 posti auto gratuiti. Al taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio.

«L’offerta Aldi è incentrata su una selezione virtuosa dell’assortimento per far vivere al cliente un’esperienza di acquisto semplice e intuitiva- fa sapere l'uffico stampa del supermercato - Qualità, convenienza e freschezza sono al centro della proposta del brand con circa 120 referenze tra frutta e verdura, l’85% di linee a marchio proprio e un assortimento alimentare composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani. Proprio in merito alla convenienza, secondo l’indagine di Altroconsumo pubblicata sul mensile Inchieste di ottobre 2019, per il secondo anno consecutivo i negozi Aldi hanno scalato la classifica spesa con prodotti più economici, arrivando al primo posto».

Per Aldi ora sono 23 punti vendita in Lombardia con 303 occupati

Con l’apertura di Lecco, che avviene in contemporanea a quella di Rovereto, Aldi raggiunge quota 80 punti vendita in sei regioni del Nord Italia, 23 dei quali si trovano in Lombardia dove il totale dei collaboratori ha raggiunto 303 occupati.

Gallery