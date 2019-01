Lecco-Bergamo chiusa tre ore per verificare la tenuta del ponte. Disagi alla viabilità tra Calolzio e Vercurago

Lecco-Bergamo chiusa tre ore al traffico per verificare la tenuta e lo stato di sicurezza del ponte sulla Gallavesa, al confine tra Calolzio e Vercurago.

L’iniziativa è stata promossa dal comune di Calolzio in accordo con la Provincia di Lecco. Sei i ponti (tra ieri, venerdì 25, oggi e domani) sottoposti ai controlli. A mezzogiorno di oggi, sabato 26, è stata chiusa per circa 200 metri la 639 tra corso Dante (Calolzio) e via Roma (Vercurago) per permettere il posizionamento di tre pesanti camion sul pontile: 400 quintali ogni veicolo a pieno carico, per un totale di 120 tonnellate. Come previsto si sono registrate code e alcuni disagi alla viabilità, comunque limitati grazie al pronto lavoro della Polizia locale dei due comuni, e dei tecnici. Il traffico è stato deviato in via San Girolamo, bypassando così la tratta del pontile "caricato" dai pesanti camion. L'intervento è tuttora in corso e proseguirà fino circa alle 15 di oggi.

Ecco il calendario degli interventi di verifica che anche domani, domenica, interessanno un tratto della Lecco-Bergamo in corso Europa. Intanto i primi tre ponti, tra Lorentino, via Rossi e Gallavesa in via San Girolamo, hanno superato positivamente le verifiche di sicurezza.

Via Laurenziana sul torrente Serta, il giorno venerdì 25/01/2019 dalle ore 9:15 alle ore 11:00

Via Rossi sul torrente Gallavesa, il giorno venerdì 25/01/2019 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Via San Gerolamo sul torrente Gallavesa, il giorno sabato 26/01/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Corso Dante sul torrente Gallavesa, sabato 26/01/2019 dalle ore 12:00 alle ore 15:00

Via Mandamentale sul torrente Serta, il giorno domenica 27/01/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Corso Europa sul torrente Serta, il giorno domenica 27/01/2019 dalle ore 12:00 alle ore 15:00

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Lecco usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery