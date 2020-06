Da settimana prossima caccia al cinghiale al via anche nel Lecchese

«Ci siamo mossi subito per dare piena attuazione alla nuova legge regionale che prevede la possibilità di effettuare la caccia di selezione al cinghiale durante tutto l'anno anche nelle ore serali con visore notturno. Abbiamo anche introdotto la possibilità di utilizzare la tecnica del foraggiamento, ossia il posizionamento di piccole quantità di cibo per attirare il cinghiale. La Lombardia dimostra con i fatti di essere all'avanguardia nazionale nella gestione della fauna selvatica. Abbiamo inoltre predisposto interventi provincia per provincia per contenere un animale che sta devastando le coltivazioni e che rappresenta un pericolo per la sicurezza dell'uomo, come dimostrano i dati. In Lombardia abbiamo un incidente ogni tre giorni causato dai cinghiali».

Lo ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando gli interventi messi in campo per contenere il cinghiale in Lombardia.

«Nella stagione 2019/2020 - ha aggiunto Rolfi - in Lombardia sono stati abbattuti 9.200 cinghiali, ben 1.827 in più rispetto alla stagione precedente. La caccia di selezione è un metodo efficace e concreto per aiutare l'agricoltura. I capi abbattuti in selezione, infatti, sono passati in un anno da 2.324 a 3.118. Questa attività deve però essere sostenuta da norme avanzate. La legge nazionale ormai è anacronistica. A livello lombardostiamo facendo il possibile per contenere, nella cornice normativa nazionale, una proliferazione continua».

Gli abbattimenti

In una nota stampa la Regione ha quindi fatto il punto sulla caccia al cinghiale provincia per provincia. A Lecco i cacciatori stanno ritirando i tesserini, si prevede di iniziare la caccia di selezione al cinghiale settimana prossima. Per quanto riguarda il totale degli abbattimenti di cinghiali (controllo + caccia di selezione + caccia collettiva), ecco i dati della stagione venatoria 2019/20

Bergamo 1.181 (l'anno precedente erano 941) Brescia 1.241 (l'anno precedente erano 614) Como 2.189 (l'anno precedente erano 1.916) Cremona 119 (l'anno precedente erano 152) Lecco 306 (l'anno precedente erano 260) Lodi 4 (l'anno precedente erano 6) Milano 12 (l'anno precedente erano 8) Pavia 2.332 (l'anno precedente erano 1.973) Sondrio 362 (l'anno precedente erano 279) Varese 1.452 (l'anno precedente erano 1.222) Totale Lombardia 9.198 (l'anno precedente erano 7.371)

Per quanto riguarda infine gli incidenti stradali causati dai cinghiali nel corso del 2019, il totale dei casi registrati in Lombardia è pari a 128. Si va dai 50 della provincia di Pavia ai 2 di quella di Sondrio, passando per i 12 di Milano. Nessun sinistro si è verificato nel Lecchese e nel Mantovano.