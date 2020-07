Da Lecco e Calolzio aiuti umanitari ai migranti della rotta balcanica

Nella giornata di lunedì 29 giugno una delegazione dell’Associazione “Mir - Sada Progetto per la Pace” di Lecco e del “Circolo Arci Spazio condiviso” di Calolziocorte si è recata a Trieste presso la sede dell’Associazione “Linea d’Ombra Odv”. Scopo della trasferta: consegnare un importante carico di aiuti umanitari composto da 75 paia di scarpe, 50 paia di pantaloni, 60 coperte termiche, 140 magliette, 30 paia di calze e 4 sacchi a pelo. Il materiale servirà per aiutare i migranti della cosiddetta rotta balcanica.

«I volontari dell’Associazione Linea d’ombra lavorano infatti quotidianamente a Trieste in un piccolo parco nei pressi della Stazione Ferroviaria dove arrivano i profughi provenienti dalla tristemente nota rotta balcanica - confermano i volontari della dellegazione di Lecco e Calolzio - Si tratta di persone che provengono, per la maggior parte, da Afghanistan, Siria, Iraq, Palestina, Bangla Desh, Tunisia, Marocco, Algeria e che arrivano al confine tra Italia e Slovenia dopo lunghi viaggi (per lo più a piedi) che durano mesi. Uomini e donne spesso vittime di episodi di violenza da parte delle varie polizie di confine che giungono a Trieste in condizioni disperate».

Il lavoro dei volontari dell'associazione triestina consiste in varie forme di intervento: da quello medico alla fornitura di un minimo di materiale personale, igienico e di cibo per continuare a sopravvivere. «Con il nostro piccolo gesto di solidarietà abbiamo voluto dimostrare tutta la nostra vicinanza a queste persone che sono troppo spesso dimenticate ed invisibili ed è nostra intenzione proseguire la collaborazione con gli amici di Trieste» - concludono i portavoce di Mir-Sada Progetto per la Pace e del Circolo Arci Spazio Condiviso di piazza Regazzoni.