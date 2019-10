Lecco promuove registi e videomaker del territorio

Da venerdì 11 a sabato 12 ottobre torna "Lecco Cineincittà", la 4^ edizione della rassegna cinematografica organizzata dall’associazione Spettacolaree con il patrocinio e il sostegno del Comune e della Provincia di Lecco, con l’intenzione di promuovere registi e videomaker del territorio. Lo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 42 a Lecco ospiterà due serate di proiezioni di cortometraggi locali e provenienti da tutta Italia.

Venerdì 11 alle ore 20.30 i videomaker lecchesi presenteranno i loro ultimi lavori, parteciperanno alla serata Marco Ongania, Ilaria Pezone, Antonio Losa, Alberto Alessi, Matteo Colombo, oltre che ad alcuni membri di Spettacolaree e a cantanti che proporranno i loro video musicali. Grande novità, invece, per la serata di sabato12 alle 20.30, che vedrà la partecipazione di registi provenienti da tutta Italia. Tanti i cortometraggi in scaletta, che porteranno a Lecco il cinema locale e indipendente di molte regioni diverse, oltre che una grande varietà di stili, dalle commedie, ai drammi, ai film d’animazione in due e tre dimensioni. La selezione di questa categoria è stata eseguita da una commissione artistica riunitasi per l’occasione. Di questo gruppo fanno parte i registi Paola Nessi, Corrado Colombo e Sabrina Bonaiti, Alessandro Masciadri, il critico cinematografico Gino Buscaglia, gli attori Matteo Binda, Elisabetta Sala e Paolo Sandionigi, il produttore Marcello Mereu e gli studenti Andrea Capobianco, Samuel Trevisol e Alessia Calcaterra.

In occasione della 4^ edizione della rassegna, l'associazione Spettacolaree ha deciso di cambiare logo, proponendone uno più fresco e rappresentativo della città, il cui skyline subito riconoscibile sovrasta una pizza cinematografica. «Ritorna Lecco Cineincittà, una costruttiva collaborazione che prosegue da diversi anni con l'associazione Spettacolaree e la Lecco Film Commission - commenta l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza - Un progetto voluto proprio per far conoscere e promuovere i giovani filmmaker non solo del nostro territorio e un'occasione per dare spazio alle competenze di questi giovani, oltre a portare ulteriori appuntamenti di cinema e di dibattito nella nostra città».

L'ingresso alle serate è gratuito con possibilità di lasciare un’offerta libera (sotto, la locandina dell'evento).

Gallery