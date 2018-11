Coro "Zelioli", aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi

Una delle esperienze più entusiasmanti per bambini e ragazzi è cantare in coro. «Cantare insieme ha inoltre una valenza educativa eccezionale - sottolinea l'assessore all'Istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi - abitua i ragazzi a stare in gruppo, educa ad ascoltarsi e ad ascoltare, nonchè a mettersi in gioco in prima persona restando in armonia con gli altri».

In questa prospettiva il Civico Istituto Musicale "G. Zelioli" coltiva due realtà corali dedicate a bambini, adolescenti e giovani. I partecipanti hanno la possibilità di sviluppare diverse competenze utili per la persona come la respirazione e il riscaldamento vocale collettivo e individuale, l'articolazione e la dizione, per passare poi alla lettura cantata dei brani e alla loro esecuzione corale.

I ragazzi saranno guidati dalla professoressa Flora Anna Spreafico, che oltre a collaborare con l'Istituto Zelioli, è direttore artistico e musicale dell'Associazione Musicale Licabella di cui fa parte il coro "I piccoli cantori delle colline di Brianza, voci bianche e giovanili", vincitore di numerosi primi premi in concorsi corali nazionali e internazionali.

Le lezioni si svolgono ogni mercoledì a Villa Gomes, sede dell'Istituto Zelioli, dalle 16.30 alle 18 per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, dalle 18 alle 19.30 per ragazzi dai 14 ai 22 anni. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.civicalecco.org, telefonare al numero 0341 422782dalle 14 alle 18 o scrivere una mail all'indirizzo mail info@civicalecco.org.

«Invitiamo i bambini, i ragazzi e le loro famiglie a optare per questa esperienza - continua l'assessore - iscrivendosi e partecipando alle lezioni mutuate dal Civico Istituto musicale della città di Lecco».