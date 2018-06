Diritto di accoglienza, spuntano le barchette in Piazza Manzoni

Anche a Lecco, come nel resto d'Europa, privati cittadini hanno partecipato alla giornata "Diritto di asilo: portiamo barchette di carta in piazza" promossa dal Comitato Noi Tutti Migranti e dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione fra i Popoli, con lo slogan "European Solidarity: save lives, change Dublin".

Sul prato dell'aiuola di Piazza Manzoni sono state così depositate barchette di carta come simbolo del diritto dei migranti a essere accolti in Europa. L'obiettivo è chiedere ai Governi europei di rivedere il regolamento di Dublino e garantire vie legali per l'accesso nei Paesi dell'Unione.

