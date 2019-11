Il raduno degli ex lavoratori Sae, tra amicizia e solidarietà

“Quel che fu duro una volta a patire sul lavoro, è dolce e bello da ricordare oggi". Con questo messaggio gli organizzatori dell'ormai tradizionale ritrovo degli ex lavoratori SAE, storica azienda lecchese, ricordano che il prossimo incontro si terrà domenica 1° dicembre. Ancora una volta tra Acquate e Garlate e ancora una volta con uno sguardo alla solidarietà: i fondi raccolti durante la festa all'insegna di amicizia e amarcord andranno infatti a sostegno della maratona Telethon per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche.

«Invitiamo ancora una volta tutti i nostri amici ex dipendenti “Sae” ad incontrarsi per ricordare i bei tempi trascorsi sul lavoro - commentano Angelo e Gerolamo Fontana, tra gli organizzatori dell'iniziativa - Invitiamo inoltre i parenti del lavoratore Sae, se è andato in cielo: le mogli o i figli per ricordarlo alla memoria. Per noi è come se ci fosse ancora lui. È da 16 anni, sempre a inizio dicembre, in occasione della maratona Telethon di Lecco, che ricorre questo incontro, sempre molto partecipato e coinvolgente, tra ricordi e vere amicizie».

Il programma del 16° incontro annuale "Amici di SAE Lecco Club"

Ecco il programma di domenica 1° dicembre.

Ore 10.00 Parrocchia di San Giorgio Martire di Acquate: santa messa con particolare ricordo dei colleghi defunti, celebrata dal rev. don Carlo Gerosa - parroco di Acquate.

Ore 11.15 Cerimonia al Monumento dedicato alla "SAE e ai suoi Uomini" per deporre omaggi floreali e ricollocare "Libri della Memoria" nella celletta dell'Opera.

Ore 12.30 Ritrovo al ristorante "Nuovo" di Garlate per il tradizionale pranzo.

Le iscrizioni si ricevono sino alle ore 20 di Venerdì 29 novembre telefonando a uno dei seguenti numeri: 0341 603215 (Angelo Fontana) - 0341 603164 (Gerolamo Fontana) e 0341 499809 (Gianfranco Oberti).

