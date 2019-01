Per le vie di Lecco va in scena la Marcia della pace

È andata in scena sabato a Lecco la tradizionale Marcia della pace. Il programma ha previsto il ritrovo alle ore 15 sul sagrato della Basilica di San Nicolò, con partenza per una camminata verso il Municipio in Piazza Diaz.

Nel corso dell'iniziativa è intervenuto Gianni Borsa, giornalista dell'agenzia Sir Europa. Tre le tappe - e altrettanti incontri - andate in scena durante la camminata, nel chiosto della canonica, in Piazza XX Settembre all'oratorio San Luigi.

