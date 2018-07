Modifiche alla viabilità: ecco il programma settimanale in città

Non sono numerose le modifiche alla viabilità previste dall'Amministrazione comunale di Lecco per la prossima settimana. Ecco l'elenco completo.

VIA GALILEO GALILEI, tratto da via Garabuso per circa 300 metri, dal 16 luglio al 3 agosto parziale restringimento regolato da semaforo a senso unico alternato per lavori di realizzazione rete idrica (Impresa Edil Lario Cad Srl per conto di Lario Reti Holding Spa);

CORSO CARLO ALBERTO, tratto antistante il civico 17/a, parziale restringimento per lavori di formazione marciapiede pedonale dal 16 luglio al 4 agosto (Impresa Colombo Carlo di Lecco);

VIA PONCHIELLI, tratto all'altezza del civico 32 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 16 luglio (Impresa EdilRosa snc di Carenno per conto di privati);

VIA MAGNODENO il 17 luglio parziale restringimento per lavori di riparazione guasto su impianto di illuminazione pubblica (Impresa Francesetti srl di Piancogno per conto di Enel Sole Spa);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, totale chiusura sera di sabato 21 luglio per manifestazione "NOTTE BIANCA" (LTM).