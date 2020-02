Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA GIUSTI, tratto all'altezza dei civici 1-2-4-6-8-10 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla linea telefonica dal 10 all' 11 febbraio (Impresa Valtellina Spa di Gorle per conto di privati);

VIA AL MAGLIO, tratto all'altezza del civico 8, totale chiusura per lavori di verifica e sistemazione infiltrazioni di acqua dal 10 al 15 febbraio (impresa Devizzi di Cremeno per conto di privati);

VIA ALLA SPIAGGIA, all'altezza della strada laterale in fregio al civico 8 e adducente al civico 1, totale chiusura per completamento lavori di realizzazione sottopasso ferroviario proroga fino al 28 febbraio (Impresa Notari Luigi di Milano per conto di Rete Ferroviaria Italiana spa);

VIA F.LLI CAIROLI e VIA CAVOUR area ZTL, parziale restringimento per lavori di manutenzione della pavimentazione in porfido dal 10 al 17 febbraio (impresa Vitali Pietro srl di Cisano B.go per conto del Comune di Lecco);

VIA ADDA tratto adiacente l'intersezione di via San Francesco parziale restringimento per operazioni di scarico materiale il 10 e il 13 febbraio (impresa S.G.M. Srl di Lecco per conto di privati);

VIA CADUTI LECCHESI a FOSSOLI altezza civico 12 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete acqua il 10 febbraio (impresa Edil lario Cad di Galbiate per conto di LRH);

VIA AI POGGI altezza civico 21 parziale restringimento per riparazione cavo telefonico dal 10 al 11 febbraio (impresa Sittel di Roma per conto di privati);

VIA BELFIORE altezza civico 41 parziale restringimento per lavori di allacciamentoalla rete di bassa tensione il 12 febbraio (impresa Piazza di Introbio per conto di privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.