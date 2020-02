Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA SORA tratto compreso tra il corso Matteotti e l'incrocio di via Sora, senso unico alternato per lavori di realizzazione nuovo marciapiede e di recinzione del nuovo ostello dal 25 febbraio al 16 marzo (Impresa Paolo Beltrami costruzioni spa. Per conto di Aler);

VIA DELL'ISOLA tratto all'altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di manutenzione su impianto rete gas dal 24 al 26 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario reti gas s.r.l.);

VIA ACHILLE GRANDI tratto all'altezza del civico 11 parziale restringimento per lavori di ripristino cavidotto in data 24 febbraio (lavori per conto di Enel);

VIA TORQUATO TASSO tratto all'altezza del civico 11/13 parziale restringimento per lavori di manutenzione impianti telefonici, dal 24 al 28 febbraio (Impresa Sittel di Roma per conto di Telecom Italia spa);

VIA BAINSIZZA tratto all'altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di formazione cameretta ispezione dal 25 febbraio al 1 marzo (Impresa Daniele Francesco di Galbiate per conto di privati);

C.SO MONTE ORTIGARA tratto all'altezza del civico 26 parziale restringimento per lavori di allacciamento idrico e gas dal 27 al 28 febbraio (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario reti gas s.r.l.).

Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana segnaliamo in particolare il senso unico alternato, regolato a mezzo di impianto semaforico, in CORSO SAN MICHELE AL CARSO dalle ore 8.30 di lunedì 24 febbraio alle ore 18 di mercoledì 26 febbraio per lavori di posa infrastrutture in fibra ottica (Impresa Cordnet srl di Chiuduno Olona (bg) per conto di Fastweb);

In occasione del Carnevalone di Lecco, sabato 29 febbraio dalle ore 8.30 alle 19.00, sarà inoltre istituita la totale chiusura di via De Gasperi e del percorso interessato dal passaggio della sfilata dalle ore 13.30 alle 18.00: p.za Cappuccini, v.le Turati, via Col di Lana, tratto compreso tra viale Turati e via Parini, via Parini, via Ongania, via Resinelli, l.go Montenero, via Volta, via Cavour, p.za Garibaldi, p.za Mazzini, p.za Manzoni, v.le Dante, controviale/parcheggio tratto compreso tra via Digione e via F.lli Cairoli, via Marco d’Oggiono, via Sassi, p.za Diaz (LTM e Comune di Lecco).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.