Notte Bianca e Notte Rossa, al Planetario le magie del cielo

Nell'ambito della "Notte Bianca in città all'insegna della cultura e dell'intrattenimento" il Planetario civico di Lecco propone, sabato sera a partire dalle 21, una serata di introduzione alle meraviglie della cupola, osservazione dal piazzale e approfondimento sulle sonde spaziali, mentre venerdì 27 luglio il Planetario celebrerà la "Notte Rossa", due spettacolari eventi astronomici e un'iniziativa speciale per non perde l'occasione di osservarli.

La Notte Rossa è una serata interamente dedicata a Marte e all'eclisse della Luna rossa, la straordinaria coincidenza di grande opposizione e eclisse più lunga del secolo.

La Luna entrerà nell'ombra della Terra alle 21.30 per riemergerne alle 23.14: un'ora e tre quarti di totalità, durante i quali il nostro satellite non sparirà, ma si tingerà di un suggestivo colore rosso. Quindi l'uscita progressiva dal cono d'ombra, quando nel volgere di poco più di un'ora si potrà assistere a una sorta di mezza lunazione accelerata, fino a riavere la familiare Luna piena. La Grande opposizione di Marte avviene invece, alternativamente, ogni 15 e 17 anni: si tratta del momento più favorevole all'osservazione del Pianeta Rosso, con Sole, Terra e Marte allineati.

L'assessore Piazza: «Due appuntamenti straordinari»

«Prosegue con entusiamo la programmazione culturale al Planetario civico di Lecco - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza - nell'ambito della quale la Notte Rossa, in omaggio ai due straordinari eventi astronomici di Luna e Marte, concluderà il calendario del mese di luglio, mentre durante la serata di domani, per gli appassionati di astronomia, sarà possibile trascorrere la "Notte Bianca" al Planetario».

Il Planetario civico di Lecco propone un percorso che comprenderà una proiezione guidata da Loris Lazzati del Gruppo Astrofili Deep Space, che spiegherà i due fenomeni, l'illustrazione del modello che riproduce in dimensioni reali il rover marziano Spirit da parte dell'ingegnere aerospaziale Laura Proserpio e l'osservazione di Marte con telescopi d'epoca e moderni, per apprezzarne la differenza soprattutto in relazione a Marte, per un motivo che verrà ampiamente approfondito durante la serata.

La biglietteria aprirà alle 20.30 e il costo (unico) del biglietto sarà di 6 euro. Non sono previste prenotazioni o prevendite e in caso di maltempo il programma verrà ugualmente proposto, ma con delle variazioni.