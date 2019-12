Assegnate le borse di studio agli studenti meritevoli figli dei collaboratori del Gruppo Omet

Con una piccola cerimonia nella sala conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio sono state consegnate 34 borse di studio ai figli dei dipendenti delle aziende Omet (29 borse) e O-Pac (5 borse) che frequentano scuole superiori o università e hanno ottenuto risultati di eccellenza nel loro anno scolastico 2018/2019. L'iniziativa, che il Gruppo Omet porta avanti ormai da diversi anni, risponde all'attenzione da sempre dimostrata verso i propri collaboratori e la formazione dei giovani, e all'importanza che viene data al riconoscimento del merito.

«La sfida quotidiana per ogni azienda è quella di far funzionare l'organizzazione con efficienza - ha dichiarato Antonio Bartesaghi, Presidente Gruppo Omet, rivolgendosi ai ragazzi e alle famiglie presenti in sala - L'efficienza non dipende dalle macchine, ma dalle persone: per questo cerchiamo di dare valore al loro percorso di crescita, anno dopo anno. Non è facile competere sul mercato, come non è facile ottenere con costanza una media scolastica buona. Però ce la dobbiamo fare, perché facile o difficile, l'unica strada possibile è quella di fare del nostro meglio per raggiungere l'obiettivo, affrontando ogni difficoltà, sia nel percorso scolastico che lavorativo. Le soddisfazioni maggiori nascono proprio quando siamo capaci di affrontare e vincere sfide difficili dando il massimo del nostro impegno. Anche grazie a queste borse di studio, molti ragazzi mettono un pizzico di impegno in più nello studio: questo è il motivo per cui continueremo a premiare i ragazzi anche nei prossimi anni».