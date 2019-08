«Brutte quelle strisce bianche di sosta a Pescarenico, stonano col luogo manzoniano»

«Camminando sul lungo Adda ho notato le nuove strisce bianche tracciate per il parcheggio pubblico in piazza del Pesce a Pescarenico. Non mi sembra un intervento consono con la zona: quelle strisce stonato rispetto al luogo manzoniano. Anche da un punto di vista turistico sarebbe stato meglio evitare di intervenire in quel modo sulla caratteristica pavimentazione».

Questa la dichiarazione ricevuta da un nostro lettore che ha inviato in redazione le immagini della piazzetta situata a pochi passi da piazza Era sul lungolago di Lecco. Ecco le foto nelle quali si possono vedere bene sia il tracciato dell'area di sosta sia il cartello che regolamenta il posteggio. E voi cosa ne pensate?