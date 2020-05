Servizio spesa, consegna farmaci e telefono amico: il servizio continua

I volontari di "Lecco, Ztl Attivo" e della Carovana del Sorriso hanno deciso di prolungare fino al 18 maggio il loro impegno avviato per l'emergenza Covid. L'aiuto, gratuito, è rivolto a over 65 e persone in quarantena