La linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano sarà finalmente potenziata

La tanto vituperata e disagiata linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano verrà potenziata.

Regione Lombardia, compatibilmente con le risorse a bilancio, si attiverà infatti per "potenziare e migliorare i servizi ferroviari sulla Lecco-Sondrio-Tirano" anche in previsione della possibilità che si tengano i Giochi Olimpici nel 2026 in Lombardia.

È questa, in sintesi, la richiesta in un ordine del giorno che il M5S ha portato all'approvazione del Consiglio regionale nella seduta di discussione del Bilancio di martedì.

«Siamo molto soddisfatti, la Lecco-Sondrio-Tirano è una direttrice strategica che merita un occhio di riguardo da parte di Regione Lombardia e ha bisogno di interventi prioritari per migliorare la qualità dei servizi offerti - ha commentato Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S Lombardia - Con l'ordine del giorno abbiamo ottenuto anche che saranno effettuati monitoraggi sulla puntualità e adeguatezza dei servizi sostitutivi di bus. Anche qui la Lombardia deve garantire un servizio puntale e accettabile».