Lecco, nuova raccolta di richieste per il sostegno all'affitto

Dal 15 ottobre fino al 14 novembre il Comune di Lecco avvia una nuova raccolta di richieste per il sostegno all’affitto (Misura 4) rivolta al sostegno di nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi definiti servizi abitativi sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione. Potranno beneficiare del contributo solo i nuclei familiari il cui canone incida almeno il 25% sul reddito imponibile. L'iniziativa non potrà essere riferita ad alloggi definiti servizi abitativi pubblici, a eccezione di quelli a canone moderato.

I cittadini interessati dovranno presentare domanda al Comune compilata su apposito modulo da ritirare e consegnare allo sportello affitti del Comune di Lecco, sito in piazza Diaz 1 e aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato e il venerdì dalle 8.30 alle 12.

A conclusione del bando, il Comune di Lecco provvederà a eseguire la ripartizione del fondo in base a tutte le domande risultate idonee e stabilirà la singola quota erogabile che non potrà superare l’importo di 1.500 euro. Il contributo sarà erogato al proprietario dell'alloggio locato a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza.

L'entità del contributo potrà subire variazioni in diminuzione in base alla disponibilità del Fondo e alle domande pervenute risultate idonee. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0341 481302 o scrivere una all'indirizzo di posta elettronica casa@comune.lecco.it.