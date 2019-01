Lecco si rifà il look: riasfaltate quattro vie della città

Di seguito le immagini degli interventi di riasfaltatura che hanno riaguardato via Volturno, via Padre Gemelli, via Masaccio e via Don Consonni, nonchè parte di via Belvedere. Ulteriori interventi hanno interessato alcuni tratti di corso Bergamo e di corso Emanuele Filiberto.

Nelle foto le situazioni precedenti ai lavori di riasfaltatura e a lavori terminati rispettivamente nelle vie Volturno, Belvedere, Padre Gemelli, Masaccio, e Consonni

Lecco si rifà il look: quattro vie riasfaltate