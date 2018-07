Lecco: via alla riqualificazione dei parcheggi di Via Sassi

Riqualificazione dei parcheggi in Via Sassi. Proseguono le opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla riqualificazione delle superfici, volte al miglioramento viabilistico e ambientale dell'area (il progetto nella foto sotto). A Lecco l'intervento da parte del gestore Linee Lecco segue quelli già realizzati o in corso di via Parini, via Nava, via Nullo e via Adda.

«Prosegue l'impegno sul fronte del riordino e della riqualificazione dei parcheggi condiviso dal Comune di Lecco con Linee Lecco - spiega l'assessore alla Viabilità Corrado Valsecchi - che consentirà di avere aree di sosta più moderne e funzionali. Via Parini, via Nava, via Nullo e via Adda sono già interessate da lavori, alcuni in fase di completamento, adesso tocca al parcheggio di via Sassi: qui sarà realizzato un intervento che comporterà un miglioramento sia dal punto di vista della disposizione dei parcheggi, sia sul fronte della sicurezza, anche intervenendo sulle essenze arboree presenti e ponendone a dimora di nuove (carpini), a garanzia di una maggiore staticità. Al di fuori dell'area dedicata alla sosta a pagamento dei veicoli, saranno posizionati degli stalli per motoveicoli, ciclomotori e biciclette, nonchè spazi per la sosta breve in funzione dell'adiacente stazione ferroviaria».

Il progetto prevede una razionalizzazione dell'accesso, dell'uscita dei veicoli e della disposizione degli stalli di sosta, in un'area nodale della città, nelle immediate vicinanze della sede comunale e della stazione ferroviaria, il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni in transito che ne consentano la sicurezza. L'automazione del parcheggio concorrerà infine a una migliore efficienza nella gestione.

«Aumentiamo i posti auto, mantenendo gli stalli riservati ai diversamente abili, aumentiamo i posti moto, che saranno gratuiti, così come gli spazi riservati alle biciclette, ripiantumiamo, aumentando il numero di piante, e rifacciamo la pavimentazione, adeguandola a standard di sicurezza necessari agli automobilisti e ai pedoni in transito» sottolinea l'amministratore unico di Linee Lecco Mauro Frigerio.

Per venerdì è prevista l'apertura busta e la conseguente assegnazione dei lavori, che inizieranno presumibilmente entro la prima decade di agosto.

Gallery