Tariffazione puntuale a Lecco, «cambiamento positivo»

Legambiente Lecco plaude all'annuncio del Comune di Lecco che introdurrà la tariffazione puntuale in merito alla raccolta rifiuti, definendola «molto positiva».

«Da tempo raccolta e tariffazione puntuale sono considerate le pratiche migliori in questo settore, sensibilizzando il cittadino, penalizzando chi produce troppi scarti non riciclabili e favorendo i virtuosi - si legge in una nota del circolo lecchese di Legambiente - La città, ma anche molte aree della provincia sono ancora drammaticamente troppo indietro nella gestione dei rifiuti, con percentuali di raccolta differenziata basse, ma soprattutto un eccessivo quantitativo di rifiuto indifferenziato pro capite. Siamo fiduciosi che questa novità potrà portare a un positivo cambiamento ed esortiamo l'Amministrazione ad agire rapidamente. Bisogna agire altrettanto velocemente nelle altre amministrazioni, seguendo anche il buon esempio dei comuni dell'area oggionese che faranno da apripista già nel 2020. Auspichiamo dunque che si vada verso una uniformità per tutto il territorio con metodologia unica di raccolta puntuale. Per la buona riuscita di questo processo sarà necessaria una forte sinergia tra i comuni e Silea soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e controlli, questo perché i cittadini vanno accompagnati con i giusti strumenti per capire le novità ma poi è necessario anche intervenire con le sanzioni dove permangono comportamenti incivili e abbandoni di rifiuti.