Emergenza Covid-19: anche "Leggermente" dice arrivederci al 2021

L'undicesima edizione del Festival "Leggermente" si terrà nel 2021. Dopo un doppio tentativo di rinvio rispetto alle date originarie del 21-29 marzo (il primo al periodo 15-19 aprile e il secondo al 20-24 maggio), Assocultura Confcommercio Lecco - viste le decisioni normative prese dal Governo sia in tema di scuola che di organizzazione degli eventi e sentito il Comitato scientifico - ha deciso rimandare la manifestazione dal tema "Essere umani. Riscoprire il sentimento" al 2021.

«Abbiamo provato in tutti i modi a spostare in avanti la possibile data e a non "arrenderci", ma purtroppo, data la situazione che stiamo vivendo e le prospettive imminenti relative all'organizzazione di eventi e incontri, siamo costretti a cancellare anche l'ipotesi di maggio: nel 2020 non avremo "Leggermente" - spiega il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Avevamo detto che quella di maggio sarebbe stata l'ultima "finestra" possibile per provare a svolgere l'undicesima edizione prima del termine dell'anno scolastico 2019-2020. Certo, dispiace per il grande lavoro che già era stato svolto e per l'impegno profuso da tutti, ma non c'è altra possibilità. Fin da ora lavoreremo per farci trovare pronti all'edizione 2021 e sicuramente, quando ci saranno le condizioni, torneremo a proporre gli appuntamenti di "Leggermente Off"».