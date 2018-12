La letterina vola da Lecco a Reggio Emilia. «Tranquillo Luca, Babbo Natale esaudirà il tuo desiderio» (una foto con Icardi!)

Un'altra bella storia di Natale coinvolge il nostro territorio. E un bimbo di 8 anni, Luca Pirovano, residente a Limonta di Oliveto Lario.

La sua letterina indirizzata a Babbo Natale, lanciata con il canonico palloncino lo scorso 8 dicembre 2018, è stata ritrovata a quasi 200 chilometri di distanza, a Mancasale, frazione di Reggio Emilia, il giorno successivo da una bambina di 12 anni di nome Adele.

La piccola, che ha raccolto la letterina nel giardino insieme al cane di sua zia, Dug, ha così pensato di scrivere una risposta al bimbo lecchese per rassicurarlo. «Caro Luca - scrive Adele nella sua missiva - Sono una bambina di Reggio Emilia, mi chiamo Adele e ho 12 anni. Ieri, 9 dicembre, ho trovato i tuoi palloncini e la tua letterina di Babbo Natale. Babbo Natale avrà sicuramente letto il tuo bellissimo bigliettino. Io voglio fare gli auguri di Natale a te e alla tua famiglia».

Un gesto dolcissimo, che la famiglia Pirovano ha apprezzato. «Siamo stati molto contenti di ricevere la lettera di Adele - spiega la mamma di Luca, Daniela Segalli - È stata carinissima e oltretutto si è preoccupata di rassicurare mio figlio, che effettivamente mi aveva chiesto come mai Babbo Natale non avesse ricevuto la sua letterina. Gli abbiamo detto che dopo averla letta l'avrà persa volando con la sua slitta».

Piccolo grande tifoso nerazzurro

In tanti si staranno chiedendo cos'avrà chiesto Luca a Babbo Natale. La mamma ce lo ha confidato. E forse è per questo che la piccola Adele non si è fatta avanti, come spesso accade in questi casi, per esaudire il desiderio: «È tifoso dell'Inter - confida Daniela Segalli - E ha chiesto per regalo una sua foto insieme a Mauro Icardi». Tranquilli, però: Babbo Natale riuscirà sicuramente anche in questa complicata missione.

