Lierna, installate nuove telecamere in Via Parodi e in Via Olcianico

Sono state installate nei giorni scorsi cinque nuove telecamere a Lierna per la sicurezza e per contrastare pericolose abitudini al volante.

L'Amministrazione comunale del sindaco Silvano Stefanoni le ha volute collocare tra Via Parodi e Via Olcianico. «In quest'ultima via - spiega il primo cittadino - ci permetteranno di contrastare la pericolosa abitudine che alcuni automobilisti hanno, ovvero percorrerla contromano. Con le telecamere saremo in grado di riconoscere e punire i trasgressori».

In Via Parodi, la videosorveglianza avrà soprattutto una funzione di sicurezza. «Abbiamo messo quattro telecamere in sostituzione delle vecchie: dovranno arginare il fenomeno degli atti vandalici e dei furti, in prossimità di alcuni degli edifici più importanti del paese, il Municipio, il palazzetto, le scuole e la chiesa».

Il Comune di Lierna ha impiegato risorse interne per installare le telecamere. «Il prossimo anno cercheremo di reperirne altre, magari accedendo a dei fondi regionali, per potenziare ulteriormente l'impianto di videosorveglianza del paese» ha specificato Stefanoni.