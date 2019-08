Linda protagonista al concorso nazionale dedicato a Mia Martini

«Sarebbe ipocrita dire che non spero nella finale, ma preferisco non pensarci per non crearmi da sola agitazione e aspettative. Voglio vivere l'attimo presente, gustarmi la semifinale di cui sono già contentissima, facendo il possibile per dare il massimo. Poi quello che deve essere, sia». A parlarci Linda Spandri, mandellese, 36 anni maestra alla scuola dell'infanzia Antonio Carcano nella frazione di Somana. Dalla sua professione quotidiana, al vasto e variegato universo degli interessi musicali, canori e letterari. Un passo breve e ritrovi Linda nel suo mondo a cui dedica ampia parte del suo tempo.

Musicoterapista, formata alla Hope Music School, organista, Linda suona inoltre chitarra, fisarmonica, pianoforte e glockenspiel nel Corpo Musicale mandellese. L'innata voglia di mettersi continuamente in gioco ha portato la Spandri ad approdare al Premio Nazionale “Mia sarà” dedicato a Mia Martini. Concorso giunto alla sua quinta edizione che oltre alle selezioni attuate tra le regioni della Penisola, abbraccia artisti provenienti da Svizzera, Germania, Russia, Malta, Armenia e Georgia.

Non nuova a concorsi canori, la solare Linda ha fatto parlare di sè anche in campo letterario con racconti che “fermano” sulle pagine figure del passato e del presente in un perfetto caleidoscopio di immagini. Linda si ritiene una persona che per dna non ha mai smesso di credere nei suoi sogni. «Penso che questa sia la cosa più bella. Perchè per contro vedo in giro tante persone, molti adolescenti che non si pongono obiettivi nè sogni per cui valga la pena impegnarsi, e questo è un po' triste...».

La scalata della Spandri al Concorso Nazionale la vedrà il prossimo 31 agosto a Milano presso la Fondazione Casa Martini a competere nella semifinale che deciderà i 36 finalisti. Dodici per categoria, tra cui quella degli inediti a cui è iscritta la mandellese. La cantante Luisa Corna con Leda Bertè sorella di Loredana e Mia tra la commissione giudicatrice il 27 luglio scorso per le fasi selettive.

Tutti i fan locali e non della cantante di casa nostra attendono di applaudirla sul palco milanese dove i vincitori nazionali canteranno nell'ambito della manifestazione “Buon compleanno Mimi”. Una kermesse a cui hanno partecipato nelle passate edizioni nomi del calibro artistico di Fabrizio Moro, Giovanni Caccamo, Roberto Vecchioni, Annalisa Scarrone, Marco Masini, Ornella Vanoni, Matia Bazar, Amedeo Minghi, Enrico Ruggeri e gli Stadio. Forza Linda, Mandello è con te. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)