Linea Como-Lecco, l'assessore Turba: «Chiesto l'aumento delle corse»

«L'offerta sulla linea Como-Lecco è attualmente limitata a causa di lavori di manutenzione da parte del gestore Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Questa interruzione programmata della linea non consente agli utenti di utilizzare il servizio nelle ore centrali della mattina. A questo si aggiunge la riduzione dell'offerta nella fascia di punta del mattino».

Lo spiega il sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, che ha raccolto le segnalazioni dei pendolari attivandosi insieme all'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi per prevedere l'aumento delle corse dei treni.



«Ho chiesto all'assessore Terzi, che ringrazio per l'interessamento, - ha aggiunto il sottosegretario - di agevolare un aumento della frequenza dei collegamenti mattutini tra Como e Lecco. Confido che la richiesta possa essere accolta in breve tempo, compatibilmente con i lavori sull'infrastruttura e la disponibilità del materiale rotabile».