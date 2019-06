Consegnati i cicloergometri di Linee Lecco all'Airoldi e Muzzi

Linee Lecco consegna due cicloergometri per l'allenamento degli arti inferiori agli Istituti Airoldi e Muzzi. La cerimonia è andata in scena martedì pomeriggio. Obiettivo della donazione è favorire l'attività da parte di persone con ridotte capacità motorie, permettendo di eseguire la pedalata, sia attiva che passiva, in sicurezza e comodamente seduti sulla propria carrozzina o su una sedia.

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti il presidente e il direttore generale di Linee Lecco Mauro Frigerio e Salvatore Cappello, insieme al presidente degli Istituti Giuseppe Canali e al sindaco del Comune di Lecco Virginio Brivio.

Parole di ringraziamento sono state indirizzate dal presidente dell'Iram Giuseppe Canali, che ha sottolineato il valore delle due attrezzature, collocate in palestra, che consentono di offrire un aiuto concreto agli ospiti degli Istituti che, «per migliorare la loro mobilità, necessitano di tempi prolungati di fisioterapia e di attività motoria».

Da parte sua il presidente di Linee Lecco, Mauro Frigerio, ha ricordato come questa donazione «si collochi nel più ampio programma di iniziative che Linee Lecco sta realizzando a favore del mondo della disabilità e costituisca un segno concreto dell'attenzione che la Società ha nei confronti della comunità locale, verso la quale intende restituire una parte delle risorse raccolte in città attraverso la propria attività».

