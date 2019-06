Linee Lecco dona due cicloergometri agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco

È in programma il prossimo Martedì 18 maggio alle ore 15 presso la sede degli Istituti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco la cerimonia di consegna dei due cicloergometri per l'allenamento degli arti inferiori che sono stati donati da Linee Lecco con l’obiettivo di favorire l’attività da parte di persone con ridotte capacità motorie, permettendo di eseguire la pedalata, sia attiva che passiva, in sicurezza e comodamente seduti sulla propria carrozzina o su una sedia.

I due ausili sono stati donati da Linee Lecco e collocati nelle palestre delle Residenze degli Istituti per permetterne l'uso immediato e per ampliare il numero di ospiti che ne possono trarre beneficio.

La cerimonia di consegna avverrà alla presenza del presidente degli Istituti, Giuseppe Canali, del Sindaco del Comune di Lecco, Virginio Brivio, del presidente e del direttore generale di Linee Lecco Mauro Frigerio e Salvatore Cappello.

“Le persone accolte nei nostri Istituti sono sempre più compromesse dal punto di vista motorio e per migliorare la loro mobilità necessitano di tempi prolungati di fisioterapia e di attività motoria. – afferma il presidente dell’IRAM Giuseppe Canali - Poter utilizzare questi ausili è di grande aiuto per il nostro personale dedicato alla riabilitazione e di assoluto beneficio per gli ospiti”.

“Questa donazione – spiega il presidente di Linee Lecco, Mauro Frigerio – si inserisce nel solco dei progetti che Linee Lecco sta realizzando nell’ambito delle iniziative pensate per sottolineare l’attenzione alla disabilità. Abbiamo già presentato lo scorso 22 marzo il nuovo autobus Gran Turismo che consente l’alloggiamento in totale sicurezza di una carrozzina per disabili. Stiamo investendo in giochi e computer per i bambini con disabilità di cui dotare le scuole d’infanzia della nostra città. Inoltre a breve doneremo al Comune di Lecco due pullmini con tutte le dotazioni per disabili che saranno utilizzati dall’Assessorato ai servizi sociali”.

“È un esempio concreto di come le risorse raccolte in città attraverso la nostra attività possono tornare sul territorio, offrendo un beneficio tangibile alla comunità locale”, conclude Mauro Frigerio.