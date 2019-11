Votati i rappresentati sindacali all'interno di Linee Lecco

I lavoratori di Linee Lecco Spa hanno votato nei giorni scorsi i propri rappresentati sindacali all'interno dell'azienda che si occupa di trasporto pubblico sul territorio, noleggio bus e gestione posteggi. Sono stati così scelti i delegati per RSU e RLS (sicurezza).

Con 29 preferenze l'Ugl Trasporti ha ottenuto due rappresentati: Carlo Melzi e Salvatore Zito; alla Cgil sono andati 25 voti e due delegati: Luigi Fanara e Domenico Colosimo; infine la Uil ha ricevuto 20 preferenze e un rappresentante: Filippo Esposito. «Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti di avere ottenuto un risultato importante e ci impegneremo per rappresentare al meglio i lavoratori dal punto di vista dei diritti e della sicurezza - commenta Marco Invernizzi dell'UGL, incaricato per la RLS - Ringrazio il collega predecessore Marco Saccomanno per il lavoro svolto».