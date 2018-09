Missione compiuta: Lorenzo nuota da Onno a Mandello, Red segnala una iperglicemia

Un abbraccio sincero ed emozionante, davanti a centinaia di persone giunte ad applaudirli. Lorenzo Corti e Red, il bambino affetto da diabete e il suo cane in grado di segnalare eventuali variazioni glicemiche, hanno compiuto l'impresa sportiva che si erano prefissati: attraversare il lago da Onno a Mandello, alla Darsena Falck.

Le condizioni climatiche di questa ultima domenica di settembre, vento e freddo decisamente autunnali, non hanno frenato l'entusiasmo dell'iniziativa, che ha scopo di sensibilizzare sull'attività di "Progetto Serena - cani allerta diabete" e di altre associazioni - Noi Insieme per i diabetici insulinodipendenti, Agd Lecco e Agd Como, Associazione Diabetici della Provincia di Brescia - tutte presenti con i propri stand sulla riva mandellese.

Durante la mattinata è intervenuta anche l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente e presidente del movimento animalista. A corollario dell'evento, nei vicini Giardini si è svolta una dimostrazione di agility dog che ha visto partecipare decine di bambini e giovani con i propri cani.

Lorenzo è uscito dall'acqua poco dopo le 11, sorridente e soltanto un po' affaticato, disponibile per le foto di rito richieste dal pubblico. Insieme a lui, durante la traversata, i volontari della sezione cinofila salvataggio nautico Lario Rescue Project, tra gli organizzatori della giornata, ma anche tre sparring partner d'eccezione: il Caimano del Lario Leo Callone, il triatleta Ironman diabetico Cristiano De Battista e Monica Priorire, nuotatrice diabetica.

«Un esempio per le persone diabetiche»

«Siamo soddisfatti dell'ottima riuscita dell'evento - commenta Patrik Renzi, educatore cinofilo, preparatore di Red e responsabile di zona per Progetto Serena Onlus - Durante la traversata Red ha segnalato un'iperglicemia di Lorenzo in rapida ascesa. Tutti e tre gli atleti sono stati comunque sottoposti a controlli con il glucometro alla partenza, all'inizio e all'arrivo. Lorenzo è stato bravissimo: era un po' affaticato nella parte conclusiva, com'era logico, ma quando ha visto i suoi compagni della Pallanuoto Dalmine incitarlo ha trovato nuove energie per arrivare in fondo. Red si è distratto un po' vedendo tutti quei cani a Mandello, ma ha lavorato bene. La giornata per noi è stata molto importante - conclude Renzi - nell'ottica della sensibilizzazione e per dimostrare che le persone diabetiche possono praticare qualsiasi tipo di sport, sotto adeguato controllo. E l'amico animale è un aiuto in più, sia perché è uno stimolo sia perché è in grado di segnalare pericoli per la salute».