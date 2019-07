Da Mandello a Roma: Sedeky, uomo di pace premiato dalla Cisl

Sedeky, scappato dalla guerra in Ruanda quando aveva 7 anni, e Luca Picariello, operatore Inas Cisl e assessore del Comune di Mandello, hanno ricevuto martedì 9 luglio a Roma, in occasione dell'Assemblea Organizzativa Nazionale Cisl Confederale, il premio intitolato a Fabio Cocanari. Il premio è stato istituito per ricordare una persona che ha dato tanto all'organizzazione Cisl, ma anche per raccontare storie positive in cui emerge una reciprocità tra chi aiuta e chi è aiutato, tanto che i due ruoli si confondono.

Come ha detto Annamaria Furlan nel suo intervento di apertura, «l'intento del sindacato è quello di restituire alle tante periferie esistenziali la possibilità di immaginare un futuro, alle persone in difficoltà il diritto di coltivare la speranza alla cittadinanza dovunque esse siano e di qualunque colore abbiano la pelle».

«Vorrei ringraziare tanto per questo premio» ha detto Sedeky nella sua semplicità.

La storia di Luca e Sedeky ha un grande valore generativo, sia per aver assicurato il rispetto di diritti fondamentali a un giovane con disabilità, che la guerra del Ruanda ha costretto fin da bambino a immigrare nel nostro Paese, sia perché ha fatto nascere molte relazioni umane significative.

Amicizia nata 15 anni fa

Luca, che ha conosciuto Sedeky circa 15 anni fa, lo ha aiutato a ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e le provvidenze economiche ad esso collegate, facendo ricorso rispetto alle prime risposte negative ottenute e aprendo così la strada ad altre situazioni simili. Ma l'aver aiutato Sedeky in questa difficile pratica ha permesso anche a Luca di constatare che il lavoro presso il Patronato poteva diventare una scelta professionale stabile e, ancora di più, che il loro rapporto di amicizia poteva continuare, consolidarsi e arricchirsi. Come di fatto succede ancora oggi.

«Sedeky ti cambia la prospettiva di vita e lo fa in modo importante. Io lavoro al Patronato Inas e spesso mi accorgo di come tutti noi non riusciamo ad affrontare le difficoltà che incontriamo; lui invece, pur essendo molto cosciente della sua invalidità, l'affronta in modo diverso, mette in luce i pregi che ha senza dar peso ai problemi e fa emergere tutti gli aspetti positivi mantenendo il sorriso». Oggi Sedeky, ricco di queste esperienze umane, è il beniamino del Centro della Nostra Famiglia di Mandello. Vero uomo di pace, è compagno prezioso di tante esperienze.