Lecco: le luminarie tornano sotto la gestione dei negozianti

Nonostante il periodo delle festività sia alle spalle ormai da tempo, a Lecco si comincia a pensare al futuro: a fine anno cambierà l'organizzazione delle luminarie in città. Confcommercio Lecco ha infatti comunicato ai commercianti le novità che li attendono.

La storia delle luminarie

«Le luminarie a Lecco sono state gestite, da quando si ha memoria e fino al 2004, direttamente dai commercianti, attraverso i singoli referenti di via - ricorda Confcommercio Lecco in una nota - Poi nel 2005, per motivi su cui è inutile tornare, non sono state fatte e la città è rimasta al buio. A partire dal 2006 e fino all'edizione 2018, il coordinamento, anche se non è la mission della nostra associazione, è stato in capo a Confcommercio Lecco che ha svolto il ruolo con passione, convinzione e determinazione proprio per essere a fianco dei commercianti e per sostenerli operativamente».

Il passo indietro

Dopo tredici anni da "capofila", l'associazione di Palazzo Falck fa un passo indietro. «Riteniamo che il compito di Confcommercio Lecco sia terminato - si legge nel comunicato - A partire dal 2019, visto che alcune vie già vanno da sole e date altre problematiche che si ripresentano da tempo, l'associazione ha valutato che sia opportuno e vantaggioso per tutti tornare a una gestione diretta da parte dei commercianti. Anche perché abbiamo potuto verificare con mano che la soluzione migliore e più performante è sicuramente quella che vede la presenza dei responsabili di via e un coinvolgimento diretto dei negozianti».

La lettera aperta ai commercianti si conclude con un altro passaggio significativo: «Confcommercio Lecco ha scelto per 13 anni di accompagnarvi e di sostenervi impegnandosi per il coordinamento. Siamo convinti che Lecco meriti il meglio e che sia necessaria una modalità operativa diversa in cui ognuno faccia la propria parte. Lo comunichiamo con largo anticipo così da dare spazio a tutti i soggetti e agli operatori per valutare come muoversi».