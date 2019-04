L'idea: uno stand di Mandello al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano

L'idea: uno stand di Mandello del Lario, Città dei motori, al prossimo salone del Ciclo e Motociclo di Milano, previsto per novembre 2019 (dal 5 al 10).

«Dai primi del Novecento e ancor più nel secondo dopoguerra, la nostra cittadina è stata incubatrice di decine di aziende attive nel campo motociclistico - spiegano il sindaco Riccardo Fasoli e gli assessori al Turismo Silvia Benzoni e con delega Città dei Motori Franco Patrignani - Tutte inizialmente legate a Moto Guzzi, le imprese mandellesi sono negli anni diventate autonome e hanno allargato i loro orizzonti, rivolgendosi a tutto il mercato delle moto. Nell'ottica di valorizzare questa peculiarità, sia dal punto di vista industriale che turistico, l'Amministrazione comunale vorrebbe creare uno stand "Mandello del Lario" al prossimo salone del Ciclo e Motociclo di Milano, previsto per novembre 2019».

Nelle scorse settimane, dal Municipio di Piazza Leonardo da Vinci è stata inviata una comunicazione alle aziende con sede in Mandello operanti nel settore per sondare il possibile interesse a questo tipo di iniziativa: «Un progetto di valorizzazione della capacità mandellese di fare impresa, di essere "Città dei Motori", nell'occasione di un'importante vetrina per le nostre aziende. Sono arrivati alcuni rimandi decisamente positivi».

Allo scopo di approfondire il progetto si terrà una riunione informativa con tutti gli interessati mercoledì 3 aprile alle ore 18, presso la sala Consiglio del comune di Mandello del Lario. Eventuali interessati possono contattare l'Amministrazione all'indirizzo info@mandellolario.it.