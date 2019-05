Neve e freddo, nel Lecchese una domenica invernale

Neve sul Resegone e ai Resinelli, passando per la Grigna, il Due Mani, Carenno e Valcava, con qualche spolverata pure più in basso. Forti raffiche di vento e disagi. Temperatura media intorno ai 10 gradi, diversi camini e riscaldamenti accesi.

Più che una mattinata di maggio qualla di oggi, domenica 5, sembra essere una giornata di fine novembre, più appropriata per una verzata piuttosto che per uno spuntino nel verde primaverile. In tanti in queste ore ore stanno facendo girare immagini delle alture lecchesi innevate, e anche per le prossime ore il tempo è annunciato poco clemente. Un vero e proprio colpo di coda dell'inverno, tra freddo e neve, già a quota 1.300 metri (sopra un'immagine del Monte Due Mani, scattata da Matteo Bonacina poco prima di mezzogiorno).

Le previsioni parlano di un ritorno del sole per domani, anche se le nuvole e la pioggia potrebbero ripresentarsi nuovamente tra martedì e mercoledì.

Intanto sono state annullate alcune importanti manifestazioni in programma per la giornata di oggi. Gli alpini di Carenno hanno annunciato che a causa di "bufera di vento e neve sulla Val San Martino Sky Running", la gara lunga è stata cancellata (l'immagine sotto è tratta dal loro post di poco fa su Facebook). Rinviata a domenica prossima 12 maggio anche la Camminata della Solidarietà alpina organizzata dalla penne nere di Calolzio. La manifestazione di dog show prevista per oggi al Lavello si terrà domenica prossima a partire dalle 14.30 sempre nella stessa location.

In tanti, ben 600, hanno invece resistito al freddo e hanno partecipato alla Camminata solidale tra Olginate e Valgreghentino, una corsa lungo tre diversi percorsi organizzata dalle associazioni con il sostegno del Comune.

Gallery