In stazione con il maiale al guinzaglio

Viaggiare tenendo al guinzaglio un maiale, accade pure questo. Nei giorni scorsi anche qualche pendolare lecchese di passaggio dalla Stazione Centrale di Milano potrebbe aver notato una coppia, con tanto di bagagli al seguito, intenta a prendere il treno accompagnata dal proprio animale domestico: non un cane o un gatto in gabbietta, ma un suino tenuto al laccio. L'insolito e curioso episodio, avvenuto nei giorni delle partenze per le vacanze natalizie, è stata prontamente filmato da un passante della stazione, che tra l'ironico e il sorpreso ha commentato: "Non li fanno più i cagnolini di una volta".

In realtà in tanti, di recente, hanno scelto di avere un suino come animale domestico. Qualche anno fa in centro Lecco un residente della zona era stato visto passeggiare con il proprio maiale di colore scuro, mentre al Planetario di Palazzo Belgioso un "maialino spaziale" di nome Gruby è diventato una vera e propria star per la gioia di grandi e bambini.