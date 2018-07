Il grande inventore Pietro Vassena inserito nell'Enciclopedia Treccani

Prestigioso riconoscimento per Pietro Vassena. L'inventore lecchese, nato a Malgrate nel 1897 e morto nel 1967, è stato infatti inserito nel "Dizionario biografico degli italiani" edito da Treccani. Tutto questo in contemporanea con la mostra "L'uomo che camminava sulle acque. Pietro Vassena, il C3 e il mito dell'inventore", in corso di svolgimento alla Quadreria "Bovara Reina" di Malgrate.

L'Enciclopedia Treccani ha deciso di inserire nel lemmario del dizionario biografico degli italiani il nome dell'inventore del batiscafo C3, Pietro Vassena, che il 12 marzo 1948 stabilì il record di profondità scendendo a -412 metri al largo di Argegno sul Lago di Como.

«Sono veramente fiero e onorato della notizia che un malgratese doc come Pietro Vassena - commenta il sindaco di Malgrate Flavio Polano - in ragione della sua intensa vita tutta proiettata a progettare e costruire veicoli o motori per muoversi in terra, in cielo e in acqua, entri a far parte del Dizionario biografico degli italiani edito dalla casa editrice Treccani. È il giusto riconoscimento a un uomo ricco di creatività, capacità e caparbietà, un vero artigiano dell'ingegno che, pur vivendo in un'epoca attraversata da grandi scoperte, ma anche da devastanti conflitti, ha saputo anticipare molte realizzazioni tecnologiche attuali. Uno spirito geniale per l'epoca, da scoprire e far conoscere soprattutto alle giovani generazioni».

«La decisione di inserire una voce su Pietro Vassena nel prestigioso Dizionario biografico dei grandi italiani di ogni epoca, edito da Treccani - spiega Mauro Rossetto, curatore della mostra su Vassena e coordinatore del Comitato scientifico - costituisce il primo prestigioso riconoscimento culturale scaturito dalla mostra allestita, e ancora aperta, dal Comune di Malgrate nella sua Quadreria. Questo era proprio il fine perseguito dal sottoscritto come curatore e dal Comitato scientifico nel progettare la mostra: riconoscere a Vassena l'importante ruolo da lui effettivamente ricoperto nella storia della tecnica italiana, che gli valse nel 1940 la Laurea ad honorem in Ingegneria da parte del Politecnico di Milano, raccontando il suo genio e le capacità di immaginare lo sviluppo futuro della società. Desidero esprimere la mia riconoscenza al dottor Mario Romano Negri e tutti quanti hanno permesso di conseguire tale risultato».

«Tra gli italiani che rappresentano la nostra storia»

Soddisfazione anche da parte dello stesso Mario Romano Negri, lecchese vicepresidente dell'Enciclopedia Treccani: «Il Dizionario biografico degli Italiani, con i suoi oltre trentamila profili, traccia una biografia collettiva degli italiani che hanno contribuito alla storia artistica e politica, scientifica, religiosa, letteraria ed economica dalla caduta dell'impero romano d'occidente a oggi. Sono particolarmente orgoglioso per avere contribuito all'inserimento della figura di Pietro Vassena nel novero degli italiani che rappresentano l'ossatura della nostra storia. Pietro Vassena, oltre che per la sua genialità di inventore, merita di essere ricordato anche per il momento storico in cui si colloca, quasi a rappresentare emblematicamente, la rinascita, la voglia di riscatto, tipica della creatività del nostro territorio, dopo la Seconda guerra mondiale».