Al Motoraduno "Città della Moto Guzzi" in palio una straordinaria V7 III

Si svolgerà dal 7 al 9 settembre il Motoraduno Città della Moto Guzzi, giunto alla 97^ edizione. Mandello si prepara così a ospitare l'invasione di guzzisti, che in occasione dell'evento con la E maiuscola non possono che cedere al richiamo della terra d'origine delle loro due ruote.

Il programma proposto dal Comitato Motoraduno internazionale (che riunisce club, cittadini, motociclisti e associazioni mandellesi) è ricco di eventi. Tra le novità più interessanti, l'area dedicata a ciascun club Moto Guzzi italiano, che avrà a disposizione uno stand dedicato di 4x4 metri in cui potrà promuovere le proprie attività, con l'unico limite di non poter vendere cibo e parti di ricambio.

Il Motoraduno 2018 ospiterà anche la mostra dedicata al grande Duilio Agostini, nella storia dell'Aquila come meccanico, collaudatore, pilota e titolare della più nota concessionaria ufficiale. Spazio inoltre a una "mostra Guzzi retrò" e all'esposizione di moto storiche in Piazza Leonardo da Vinci.

Quest'anno l'evento guzzista godrà per la prima volta del patrocinio di Regione Lombardia, ed entrerà a far parte dello speciale passaporto #InLombardia. L'8 settembre verrà estratto il numero del biglietto legato alla Lotteria 2018 che mette in palio una Moto Guzzi V7 III preparata appositamente per l'evento con una livrea suggestiva. Il secondo premio sarà un viaggio a Phu Quoc, in Vietnam, di nove giorni per due persone, il terzo un week-end per due persone in una località a scelta tra Roma, Bormio e Monte Bianco.

L'evento mandellese vedrà anche la partecipazione della Fmi, Federazione motociclistica italiana, e vivà di numerosi momenti musicali in Piazza del Mercato. L'attesa è scattata, ed è già febbrile. L'Aquila sta per tornare a volare, i motori stanno per riaccendersi.