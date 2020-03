"Coloriamo Mandello": raccontare con i disegni le emozioni durante l'emergenza

Le iniziative per combattere il tempo trascorso a casa e vincere la paura del Coronavirus si moltiplicano nel territorio, in gran parte rivolte ai più piccoli (ma non solo). A Mandello si è pensato di aprire la pagina Facebook "Coloriamo Mandello" dove è possibile pubblicare i propri disegni. Su idea del consigliere Grazia Scurria, è stata inoltre attivata la pagina "Scriviamomandello".

«Mettiamoci davanti al Pc o, meglio, a un foglio di carta e scriviamo i nostri pensieri, la nostre speranze, le nostre paure, i nostri desideri - commenta il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - Mettiamoli sulla carta, tiriamo fuori tutte le nostre emozioni. Scrivere aiuta a vederci dentro, senza vergogna e con assoluta sincerità. Quando tutto sarà finito, troveremo il modo di raccogliere i nostri scritti che diranno come la nostra comunità ha affrontato questa crisi, come ha generato gesti buoni, positivi, di aiuto l'uno per l'altro. Fatelo, per favore. A me piacerebbe che restasse per i più piccoli ma anche per tutti noi una testimonianza del nostro paese: unica come è una la nostra comunità e diversa come siamo diversi noi cittadini che la formiamo. Tutta l'amministrazione condivide questa idea».

Oltre alla pagina facebook, sarà possibile inviare gli scritti a cultura@mandellolario.it e, terminati i limiti dettati dai decreti governativi, sarà messa a disposizione un contenitore dove imbucare il proprio scritto alla biblioteca comunale.

Nella vicina Abbadia Lariana è stata invece attivata l'iniziativa "Diciamolo con un fiore". «Unione, senso di comunità e rispetto dei provvedimenti sono tre ingredienti che ci devono accompagnare nelle prossime settimane per superare questo momento di difficoltà, per ricominciare come e meglio di prima» si legge nel post dedicato all'iniziativa dal gruppo di maggioranza Progetto Abbadia.

