L'artista Alex disegna lago e monti lecchesi sulle pareti di casa

"Quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti, ma alberi infiniti…" Cantano Gino Paoli e Mina. E nel nostro caso, ispirandosi un po' a queste celebri parole, la musica lascia spazio alla pittura. L'artista bergamasco Alex Lorenzi, dietro richiesta di un committente residente a Mandello, ha infatti realizzato all’interno di una sala dell’appartamento dell’anonimo proprietario il volo di una mongolfiera che si affaccia sul lago e su alcune delle montagne del nostro territorio. Paesaggi dove le acque, le vette e il verde della natura si fondono in una cosa sola facendo sognare. Abbiamo incontrato l'autore di questa opera inusuale per la sua collocazione domestica e interna, ma non priva di densità artistica ed emotiva.

"Io dipingo da una vita - racconta Alex Lorenzi - Fortunatamente spronato dai genitori dopo un diploma da geometra, ho trovato la mia vera strada. La mia tecnica iniziale parte con l’uso dei colori ad olio. Poi approdando negli Stati Uniti, ho avuto modo di vedere come veniva utilizzato l’aerografo. Correva l’anno 1986. Si tratta di un mezzo di disegno che può essere applicato con vari metodi. Dai colori ad olio agli acrilici. Io uso prettamente quelli a base d’acqua. La tecnica aerografica, nelle sue molteplici applicazioni, permette di eseguire delle sfumature molto impalpabili, per rendere visibile il soggetto ad effetto fotografico".

Alex definisce la sua opera "una via di mezzo tra il trompe l’oeil e il murales". Anche noi, guardando l'originale lavoro realizzato dal geometra bergamasco per un momento abbiamo sognato d’essere dentro la mongolfiera a guardare dall’alto il ramo lecchese del lago di Como e le nostre montagne. I suoi lavori sono visitabili sul sito www.alexlorenzi.com

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)