Celebrazioni dell'Avis Mandello nella suggestiva cornice di Santa Maria

Una messa celebrata dal vicario don Andrea Mombelli, ai 661 metri di altitudine sopra l'abitato di Mandello del Lario nella chiesa di Santa Maria, ha rinnovato l'annuale ricordo degli avisini defunti. La celebrazione di domenica è stato un appuntamento tradizionale che si ripete ogni anno e chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti legati al sodalizio impegnato a promuovere la donazione di sangue.

Durante la ricorrenza di domenica c'è stato spazio anche per un momento ludico e pasto in compagnia. Il tutto nel suggestivo complesso religioso di Santa Maria sopra Olcio, costruito sull'antica strada che collegava il versante mandellese con quello di Esino passando per la Bocchetta di Prada. La sua presenza era già nota in epoca medioevale, quando i monaci Benedettini mettevano a disposizione dei viandanti l'annesso ospizio.

Gallery