Mandello, la civica benemerenza 2019 all'imprenditrice Silvia Buzzi

Una sola civica benemerenza. Dopo le tre assegnate lo scorso anno, nel 2019 il Comune di Mandello attribuirà soltanto un prestigioso riconoscimento a uno dei suoi cittadini. Si tratta di Silvia Buzzi, imprenditrice di successo che ha legato il suo nome alla Icma e ha contribuito allo sviluppo economico e sociale del paese.

La scelta è arrivata dal Consiglio comunale che si è riunito in riunione segreta. Le segnalazioni giunte quest'anno sono state dodici, per un totale di nove candidature. Non tutte, però, sono state sufficientemente argomentate dai promotori, ragion per cui alla fine si è optato per un solo riconoscimento, raggiunto tuttavia con l'unanimità dell'Assise. Per l'anno prossimo, il sindaco Riccardo Fasoli ha invitato tutti i consiglieri a «a studiare un metodo per coinvolgere maggiormente la cittadinanza in questa iniziativa e rendere più dettagliate le candidature, anche attraverso una valutazione preliminare che possa permettere eventuali integrazioni».

Le motivazioni della scelta di Silvia Buzzi

Riportiamo di seguito le motivazioni addotte dal Consiglio comunale nell'individuare Silvia Buzzi per la civica benemerenza 2019. «Sono felice di questo riconoscimento a una imprenditrice che, per il suo paese, non si tira mai indietro» ha commentato Fasoli.