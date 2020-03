Al Cineteatro De André di Mandello installato il nuovo schermo

L'emergenza Coronavirus non ferma l'attività dell'assessorato alla Cultura del Comune di Mandello. In questi giorni di chiusura forzata, infatti, è stato perfezionato il montaggio del nuovo schermo al cineteatro De André di Piazza Leonardo da Vinci.

Le novità principali iguardano le dimensioni, 8,5 per 5 metri. Oltre a essere notevolmente più grande del precedente, il telone è stato collocato molto più avanti (al livello del sipario) ed è dotato di meccanismo per alzarsi e abbassarsi automaticamente.

«L'acquisto è stato effettuato dalla Proloco come miglioria per il teatro con un contributo da parte dell'Amministrazione comunale - spiega l'assessore Luca Picariello - Si ringrazia l'impresa Colombo Liliano Snc per la preziosa collaborazione nel faticoso montaggio. Il telone è già montato, adesso dobbiamo solo capire quando potremo utilizzarlo. Sicuramente con il primo film per il quale sarà data l'autorizzazione di aprire il teatro». La rassegna, come qualsiasi altra attività ludica accessibile al pubblico, è infatti temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus.

