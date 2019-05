Dalla Germania a Mandello: 700 km in sella a "cinquantini" per amore della Moto Guzzi

Sono partiti da Essenbach, comune di undicimila abitanti nel cuore della Baviera, per recarsi nel luogo che per tutti gli appassionati dei motori è la Mecca: naturalmente Mandello del Lario, patria della Moto Guzzi. Ma non lo hanno fatto in sella a potenti due ruote, bensì a ciclomotori con cilindrata da 50 cc, per lo più prodotti decenni or sono proprio dalla Guzzi.

Protagonisti di questa coraggiosa "scampagnata" lungo le strade dell'Europa Centrale, scavalcando le Alpi, sono 26 motociclisti, 19 tedeschi e 7 italiani, partiti sabato scorso da Essenbach, in Germania, percorrendo oltre 700 chilometri in condizioni climatiche spesso avverse, compresa la neve. Ne è valsa la pena, però, come testimoniano le foto scattate dagli amici mandellesi che li hanno accolti martedì nel paese lariano come compete agli eroi. Per farsi 700 km in sella a un "cinquantino", del resto, un po' eroi bisogna esserlo, oltre che innamorati cronici dell'Aquila.

Gallery