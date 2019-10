Festa per i 70 anni: in tanti alla giornata amarcord dei coscritti 1949 di Mandello

Tradizione mantenuta. Da anni i coscritti della classe 1949 di Mandello si ritrovano per una giornata di festa e allegria all'insegna di una profonda amicizia. E per il compleanno tondo dei 70 la reunion non poteva certo mancare. Anzi, il numero di partecipanti (nella foto) è stato ancora più elevato del solito. Un ristorante, una cena, tanta allegria condita da amarcord.

Questi gli ingredienti della giornata vissuta sabato dai coscritti. In serata cena e brindisi al ristorante "Baba du Lac" di Abbadia Lariana, location scelta dal gruppo mandellese. «Sei nonno, nonna, quanti nipoti hai?» oppure «Non ti vedo per niente ingrassato, sembri ancora un ventenne...» alcune delle domande pronunciate tra un abbraccio, un sorriso e un saluto. E precorrendo i tempi “L'anno prossimo dove ci ritroviamo?” La voglia di rivedersi e stare insieme è stata tanta, motivata dal successo della serata, fino all'immancabile foto di gruppo.