Mandello partecipa a Eicma? Disponibilità già da una decina di aziende

L'idea di partecipare con uno stand "Mandello Città dei Motori" alla 77^ edizione dell'Eicma prende corpo. Sono una decina, fino a oggi, le aziende mandellesi che hanno annunciato la disponibilità a presenziare al più importante evento mondiale legato alle due ruote. Ma in tutto potrebbero essere più di trenta.

A comunicarlo il sindaco Riccardo Fasoli con gli assessori Franco Patrignani e Silvia Benzoni nel corso di un incontro svoltosi in sala civica. «L'obiettivo è portare nello stand tutte le attività legate ai motori per una valorizzazione del nostro territorio» hanno spiegato Fasoli e Patrignani. L'assessore Benzoni vede nella locale fabbrica della Moto Guzzi - vicina al centenario dalla fondazione - «il traino per un turismo che trova giovamento da questa storia industriale».

Una vetrina mondiale, quella rappresentata dal Salone del Ciclo e del Motociclo di Milano, che può fungere da spinta non soltanto per le Guzzi e per un comune che ha dato i natali alla Casa dell'Aquila, ma anche a tutte le aziende che nel centro lacustre producono accessori, parti, componenti che vanno a completare il prodotto finale a due ruote.

Due sono stati gli incontri organizzati dal Comune per coloro che vorranno essere della partita ed entrare nel Padiglione di Rho Pero, accanto a Piaggio, azienda motociclistica che raggruppa vari marchi tra cui quello della Moto Guzzi. La scadenza per le adesioni a questo appuntamento di novembre è per fine aprile (info@mandellolario.it è l'indirizzo a cui rivolgersi per chiedere informazioni).

Da monitoraggi effettuati dall'Amministrazione comunale, sarebbero 33 le aziende interessate. Attualmente circa una decina ha dato assenso e disponibilità a essere presenti alla Fiera di Rho Pero. Un appello di Riccardo Fasoli è quello di «mettere assieme le forze presenti sul territorio, finalizzate a creare degli spazi espositivi con supporti multimediali sulle singole produzioni di tutti i marchi prodotti a Mandello».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come si sia alla ricerca di personale addetto alla preparazione dell'evento e al servizio informazioni. Un percorso tutto ancora in cantiere, che però non ha tempi lunghi in quanto a fine mese dovrebbe avere le sue connotazioni partecipative e organizzative.

