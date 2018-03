Mandello ospiterà la Festa del cioccolato dal 23 al 25 aprile

Il 23, 24 e 25 aprile non prendete impegni: d'obbligo sarà una visita alla Festa del cioccolato a Mandello.

Dal venerdì alla domenica quasi una decina di espositori porteranno i propri stand in Piazza Leonardo da Vinci, proprio di fronte al Municipio.

Si tratta del "recupero" della festa originariamente prevista per il 16-17-18 marzo, saltata a causa del maltempo abbattutosi sul nostro territorio. Non potendo far traslocare la fiera in Piazza del Mercato, l'Amministrazione comunale di Mandello aveva optato per un rinvio alle prime dati disponibili.

L'appuntamento è dunque per il week-end del 25 aprile, confidando ovviamente nel sole e nel tepore primaverile. Molti mandellesi, ma non solo, attendono il dolce evento per gustare cioccolato di ogni forma e sapore: bianco, al latte, fondente, al peperoncino e tanti altri.

«Ci saranno i laboratori per le scuole e la scultura di cioccolato», ha già annunciato il sindaco mandellese Riccardo Fasoli.